I år firar Triss 40 år av ”Plötsligt händer det”.

Nu ger vi dig chansen att vinna din egen skräddarsydd weekendupplevelse för två i Europa.

Vad sägs om musikal i London, shopping i Barcelona, romantik i Paris, mat och sightseeing i Paris eller Tivoli och mys i Köpenhamn!

Dela ditt bästa “plötsligt-händer-det-ögonblick”.

Stunderna när livet har överraskat, eller när något oväntat förändrar allt… stort eller smått!

Tävla

– Dela ditt plötsligt-händer-det-ögonblick HÄR (Inga referenser till alkohol och minderåriga)

– RIX MorronZoo väljer ut och kontaktar vinnare dagligen.

– Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år.

Tävlingsperiod: 11-18 sept, vinnare utses vardagar 14-18 sept 2026.

Vinstspecifikation– Vinstskatt betalas av vinnaren.

– 10 000 – 25 000 SEK(beroende på vinstdestination) utbetalas till angivet konto, för vilka du själv skräddarsyr och bokar din drömresa. Värdet är beräknat på:

Två personer. Avresa fre-sön under perioden sep-nov 2026.

– Flyg t/r Sthlm-destination

– Hotell

– Shopping

– Upplevelse (sevärdighet, teater/musikal, museum etc)





Plötsligt händer det…skrapar du fram en storvinst, dela gärna med dig till oss! @rixfm @triss_svenskaspeltur

Lycka till önskar Triss

Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet. Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.

Triss – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se