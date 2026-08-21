I år firar Triss 40 år av ”Plötsligt händer det”.
Nu ger vi dig chansen att vinna din egen skräddarsydd weekendupplevelse för två i Europa.
Vad sägs om musikal i London, shopping i Barcelona, romantik i Paris, mat och sightseeing i Paris eller Tivoli och mys i Köpenhamn!
Dela ditt bästa “plötsligt-händer-det-ögonblick”.
Stunderna när livet har överraskat, eller när något oväntat förändrar allt… stort eller smått!
Tävla
– Dela ditt plötsligt-händer-det-ögonblick HÄR (Inga referenser till alkohol och minderåriga)
– RIX MorronZoo väljer ut och kontaktar vinnare dagligen.
– Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år.
Tävlingsperiod: 11-18 sept, vinnare utses vardagar 14-18 sept 2026.
Vinstspecifikation– Vinstskatt betalas av vinnaren.
– 10 000 – 25 000 SEK(beroende på vinstdestination) utbetalas till angivet konto, för vilka du själv skräddarsyr och bokar din drömresa. Värdet är beräknat på:
Två personer. Avresa fre-sön under perioden sep-nov 2026.
– Flyg t/r Sthlm-destination
– Hotell
– Shopping
– Upplevelse (sevärdighet, teater/musikal, museum etc)
Plötsligt händer det…skrapar du fram en storvinst, dela gärna med dig till oss! @rixfm @triss_svenskaspeltur
Lycka till önskar Triss
Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet. Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.
Triss – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se