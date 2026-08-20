Varje morgon i RIX Morronzoo har du chansen att vinna kläder till ett värde av 10 000 till hela familjen!

Har du någon gång stått där och frusit eller skämts lite lagom för att du haft alldeles för lite kläder på dig? Då vill RIX Morronzoo höra din historia. Kanske blev du utelåst från hotellrummet i bara kalsongerna och fick gå genom en fullsatt restaurang för att be receptionen om hjälp. Eller kanske har du frusit halvt ihjäl i en jacka som var supersnygg, men totalt värdelös när temperaturen sjönk.

Som tack för din bästa historia kan du vinna kläder till hela familjen från Engelsons!

Tävla

-Varje vardagsmorgon, 21-25 sep 2026

-Skicka in din historia via formuläret nedan

-RIX Morronzoo kontaktar personen med dagens bästa historia.

Vinstspecifikation

Presentkort från Engelsons till ett värde av 10 000 kr

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Lycka till önskar,

Engelsons erbjuder funktionella, bekväma och hållbara kläder, skor och utrustning för både små och stora äventyr.

Vi gör det enkelt för fler att skaffa sig riktigt bra

Outdoorprodukter, utan att behöva gräva alltför djupa hål i plånboken.

Från höstvandringen över fjället till den tidiga morgonrundan med hunden. För träningen, trädgården, stallet, hemmafixet eller en regnig dag i svampskogen.

Vi finns helt enkelt för dig som gillar att vara ute. Oavsett aktivitet och vad väderprognosen säger.



Engelsons – Allt för livet utomhus.