Fira Fars dag med RIX FM och Triss!

Han skjutsar. Han fixar. Han grillar. Han säger alltid ”det där löser jag”…

Han är pappa. Och Fars dag är din chans att ge tillbaka.

Nominera din pappa och berätta hur du vill skämma bort honom

Kanske ska pappa få köra sportbil på bana, se favoritlaget från VIP-läktaren eller bara

sätta sig ner och bli serverad för en gångs skull?

Det kan bli just DIN pappa vi hyllar! Som får Trisslotter och den present du vill skämma bort honom med! Den perfekta Fars dag-presenten, kryddad med miljonchans från Triss!



Tävla

– Nominera din pappa och aktuell present/upplevelse här nedan.

– RIX MorronZoo väljer ut och kontaktar vinnare dagligen.

– Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år för den som nominerar.

Tävlingen pågår i RIX MorronZoo 30 okt-6 nov 2026.



Vinstspecifikation– Vinstskatt betalas av vinnaren.

3 st Trisslotter värde 90 kr

Pengar till det värde av det du vill ge din pappa

Plötsligt händer det…skrapar du fram en storvinst, dela gärna med dig till oss! @rixfm @triss_svenskaspeltur

Lycka till önskar Triss

Om Triss

Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet. Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.