Lyssna på RIX MorronZoo, Sveriges största morgonshow, varje vardagsmorgon från kl 05:00- 10:00!

Med en härlig blandning av humor, musik, gäster, tävlingar och aktuella ämnen väcker RIX MorronZoo Sverige. RIX MorronZoo-familjen består av ankare Roger Nordin och parhäst Laila Bagge, Nyhets-Lotta, Producent Alex och SoMe-Fabian.

Varje halvtimme uppdaterar vi dig med de senaste nyheterna från Sverige och världen. Dessutom bjuder vi förstås på Bäst Musik Just Nu hela morgonen.

Inte sällan tittar Sveriges mest folkkära profiler förbi studion och sitter med under morgonen. Våra MorronZoo-kompisar är bl a Peter Settman, Måns Möller och förstås Markoolio som hjälper oss dra igång helgen varje fredag.

Följ oss på Facebook eller Instagram

RIX MorronZoo som podd

Om du har missat ett program eller vill höra det igen kan du lyssna på RIX MorronZoo som podcast. Vi finns överallt där poddar finns, eller så kan du lyssna här på hemsidan genom att trycka på knappen nedan.