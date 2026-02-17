Är du allmänbildad? Har du nerver av stål och en tanke lika vass som din tunga? Nu har du chansen att vinna pengar och ära!

Tävlingen är enkel:

Varje morgon kl.08:30 är det dags att ringa in till RIX MorronZoo på 90 212 och utmana MorronZoo i allmänbildningsfrågor. Det är sant- eller falskt-frågor och om du vinner tar du hem 100 kr för varje rätt svar. Alltså: om du har fem rätt och förloraren fyra tar du hem 5 x 100 kr = 500 kronor och förloraren får ingenting. Har du tur ligger det även pengar i potten…

Visa vart skåpet ska stå och ta hem cashen i Sverige mot MorronZoo!

I samarbete med,

Med Keno har du chans att vinna smått och stort – varje dag.

Oavsett om du spelar för de små vinsterna i vardagen eller drömmer om något större, är Keno spelet för dig. Spelstopp är kl. 19:00 – alla dagar i veckan.

Keno – en vinnare i vardagen

Läs mer om Keno här



AB Svenska Spel Tur, Åldersgräns 18 år, https://stodlinjen.se/