Tillsammans med däck- och bilservicekedjan Vianor skapar vi spänning och sprider allmänbildning varje vardag kl 10:30 hos Ola Lustig i RIX FM på jobbet.

I TÄNK SNABBT gäller det att svara på EN fråga SNABBT! Frågorna varierar från dag till dag och kan handla om allt mellan himmel och jord. Vad, vet du först när du ringer in.

Tävla

– Lyssna på RIX FM kl 10:30

– Ring in till studion på telefonnummer 90212 bli samtal 12

– Ola ställer dagens fråga och du ska svara snabbt, det första svaret som dyker upp i huvudet

-Vid rätt svar vinner du 1 000 kr

Tävlingen pågår vardagar 7 jan –22 dec (uppehåll 29 juni-31 juli) 2026

Vinstspecifikation

1 000 SEK, betalas ut via swish inom 3 dagar, vinstskatt betalas av vinnaren

Tänk Snabbt presenteras av däck- och bilverstadskedjan

Säkerhet på vintervägarna är viktigt, därför erbjuder Vianor en kostnadsfri koll på dina däck.

Däckkollen! Hitta närmaste verkstaden och boka tid idag!