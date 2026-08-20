Är du allmänbildad? Har du nerver av stål och en tanke lika vass som din tunga? Nu har du chansen att vinna pengar och ära!

Tävlingen är enkel:

Varje morgon kl.08:30 är det dags att ringa in till RIX MorronZoo på 90 212 och utmana MorronZoo i allmänbildningsfrågor. Det är sant- eller falskt-frågor och om du vinner tar du hem 100 kr för varje rätt svar. Alltså: om du har fem rätt och förloraren fyra tar du hem 5 x 100 kr = 500 kronor och förloraren får ingenting. Har du tur ligger det även pengar i potten…

Visa vart skåpet ska stå och ta hem cashen i Sverige mot MorronZoo!

I samarbete med Triss

Om Triss

Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet. Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.

Triss – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se