Är du allmänbildad? Har du nerver av stål och en tanke lika vass som din tunga?

Nu har du chansen att vinna pengar och ära!

Tävlingen är enkel:

Varje morgon kl.08:30 är det dags att ringa in till RIX MorronZoo på 90 212 och utmana MorronZoo i allmänbildningsfrågor. Det är sant- eller falskt-frågor och om du vinner tar du hem 100 kr för varje rätt svar. Alltså: om du har fem rätt och förloraren fyra tar du hem 5 x 100 kr = 500 kronor och förloraren får ingenting. Har du tur ligger det även pengar i potten…

Visa vart skåpet ska stå och ta hem cashen i Sverige mot MorronZoo!

LYCKA TILL, i samarbete med,

Om Lyckoplatsen – med hela Sverige som spelplan!

Börja med att välja din lyckoplats på kartan i spelet. Det kan vara vilken plats som helst inom Sveriges gränser. Kanske är det din hemadress, semesterpärlan eller platsen du befinner dig på just nu. Lyckoplatsen har tre dragningar varje vecka, på tisdagar. torsdagar och den stora söndagsdragningen där du kan vinna upp till en miljon kronor. Vid varje dragning slumpas en vinnande lyckoplats av alla spelade platser och vinstcirklar formas kring den. Alla som spelat inom vinstcirklarna vinner och ju närmare du är den vinnande platsen desto större blir vinsten. Att spela Lyckoplatsen ska kännas bra i hjärtat. Därför kan du välja att ge 10% av din spelinsats till en ideell organisation, det kostar inget extra och har ingen påverkan över dina vinstchanser.



Lyckoplatsen – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se