Tillsammans med Superdäck och RIX MorronZoo har du chansen att vinna en ny uppsättning Toyo Tires vinterdäck till din bil. Tävla i Dubba hitten varje vardagsmorgon i RIX MorronZoo!



Tävla

Några av de största hitlåtarna som spelas på RIX FM har dubbats! Nu är det upp till dig som lyssnar att gissa vilken låt det är – har du rätt är vinterdäcken dina!

Ring in till studion på 90212 på angiven signal från våra programledare, varje vardagsmorgon 13-17 oktober runt kl.07 (ca).

Vinstspecifikation

* En uppsättning Toyo Tires från Superdäck – Vinnare blir kontaktad av Superdäck och närmsta verkstad när vinterdäcken finns på plats.



Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här kan du läsa tävlingsvillkoren.

Om Superdäck

Superdäck är din lokala däckkedja med över 140 fristående däck- och bilverkstäder. Alla Superdäck verkstäder erbjuder personlig och kompetent service där kunden alltid står i centrum.

Följ oss gärna i sociala medier: @superdacksverige @toyotiressweden