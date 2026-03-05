Inför årets viktigaste match, Ukraina-Sverige den 26 mars, skapar vi tillsammans med BetMGM en once in a life-time-upplevelse för dig som lyssnar.

Tillsammans med RIX FM ger BetMGM våra lyssnare chansen att vara där det händer, att uppleva Ukraina-Sverige live på plats i Valencia. En resa som skapar minnen för livet och ett ögonblick man berättar om långt efter slutsignalen.

Tävla:

16-20 mars på RIX FM.

Lyssna efter låten ”Mera mål” med Markoolio och ring in till studion på 90212 och bli samtal nr 12 för en chans till finalen 20 mars.

Finalvinst:

Flyg t/r Stockholm/Valencia, boende & matchbiljetter Ukraina-Sverige.

Resa till och från Arlanda bekostas själv av vinnare.

Delvinst: 1000 kr

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns 18 år.

18+. Regler och villkor gäller, stodlinjen.se, spelpaus.se. Spela ansvarsfullt.