1 ( 1) KLARA HAMMARSTRÖM – ON AND ON AND ON

2 ( 3) MÅNS ZELMERLÖW – REVOLUTION

3 ( 2) KYGO + SANDRO CAVAZZA – HOLD ON

4 ( 4) MARCUS & MARTINUS – WONDER

5 ( 6) MEIRA OMAR – HUSH HUSH

6 ( 5) DAVID GUETTA + ALPHAVILLE + AVA MAX – FOREVER YOUNG

Bubblare

ESTRADEN – EFTER EFTERFESTEN

MORGAN WALLEN – LOVE SOMEBODY

FAST BOY + RAF – WAVE