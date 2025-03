1 ( 1) KLARA HAMMARSTRÖM – ON AND ON AND ON

2 ( 2) GRECZULA – BELIEVE ME

3 ( 5) ERIK SEGERSTEDT – SHOW ME WHAT LOVE IS

4 ( 3) KAJ – BARA BADA BASTU

5 ( 4) MÅNS ZELMERLÖW – REVOLUTION

6 ( 6) ROSÉ + BRUNO MARS – APT.

Bubblare

SAGA LUDVIGSSON – HATE YOU SO MUCH

MOLLY SANDÈN – TUR I OTUREN

MORGAN WALLEN – LOVE SOMEBODY