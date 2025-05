1 ( 1) ALEX WARREN – ORDINARY

2 ( 3) ELLA TIRITIELLO – BARA DU ÄR DÄR

3 ( 2) ED SHEERAN – AZIZAM

4 ( 5) MARIA JANE SMITH – I HATE SAN FRANCISCO

5 ( 4) MEDINA – GENOM ELD & VATTEN

6 ( 6) KLARA HAMMARSTRÖM – ON AND ON AND ON

Bubblare

BENJAMIN INGROSSO – ANGELA

CHRISTOPHER – ORBIT

DAMIANO DAVID – BORN WITH A BROKEN HEART