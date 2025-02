1 ( 2) KYGO + SANDRO CAVAZZA – HOLD ON ME

2 ( 1) DAVID GUETTA + ALPHAVILLE + AVA MAX – FOREVER YOUNG

3 ( 4) KLARA HAMMARSTRÖM – ON AND ON AND ON

4 ( 3) MEIRA OMAR – HUSH HUSH

5 ( 5) COLDPLAY – WE PRAY

6 (NY) MARCUS & MARTINUS – WONDER

Bubblare

LADY GAGA & BRUNO MARS – DIE WITH A SMILE

THE WEEKND – DANCING IN THE FLAMES

VICTOR LEKSELL – SKRIKER MITT NAMN