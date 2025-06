1 ( 2) ALEX WARREN – ORDINARY

2 ( 1) DARIN – MIMOSA

3 ( 3) ELLA TIRITIELLO – BARA DU ÄR DÄR

4 ( 5) VICTOR LEKSELL – LYS PÅ MIG

5 ( 4) ED SHEERAN – AZIZAM

6 ( 6) KYGO + ONEREPUBLIC – CHASING PARADISE

Bubblare

MARCUS & MARTINUS – ENDLESS SUMMER

SMASH INTO PIECES – A SKY FULL OF STARS

SAGA LUDVIGSSON – HATE YOU SO MUCH