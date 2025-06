1 ( 1) ALEX WARREN – ORDINARY

2 ( 3) ELLA TIRITIELLO – BARA DU ÄR DÄR

3 ( 2) ED SHEERAN – AZIZAM

4 ( 4) DARIN – MIMOSA

5 ( 6) VICTOR LEKSELL – LYS PÅ MIG

6 ( 5) KYGO + ONEREPUBLIC – CHASING PARADISE

Bubblare

LIAMOO – BREAK THROUGH THE CEILING

VILHELM BUCHAUS – I´M YOURS

BENSON BOONE – SORRY I´M HERE FOR SOMEONE ELSE