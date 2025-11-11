Hör av dig till oss med dina julönskningar – tillsammans med TRISS möjliggör vi den.

Det kan vara pengar till en härlig julfika för dig och en vän, bjuda familjen på julbord eller att du vill stödja något behjärtansvärt ändamål. Tillsammans med Triss skapar vi julmagi på RIX FM.

Så här gör du för att tävla:

Anmäl dig och din julönskning via formuläret nedan

God jul önskar RIX FM och Triss!

Vinstspecifikation

Tävlingen pågår 29 nov – 21 dec

Vinsten är cash motsvarande summan programledaren nämner vid vinsttillfället

Vinstskatt betalas av vinnaren.

En vinst per tävlande, ej möjligt att tävla flera gånger.

Om Triss

Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1 000 000 kronor direkt på skrapet.

Vid tre TV-symboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna mellan 100 000 kronor och 5 000 000 kronor.

Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.

Triss – AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se