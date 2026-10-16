Hela veckan på RIX FM har du chansen att vinna 2000 kr flera gånger om dagen. Det enda du behöver göra är att lyssna efter ljudet och ringa in.
Tävla
– Lyssna efter ljudet på RIX FM
– Ring in till studion på telefonnummer 90212 så fort du hör angivet ljud från programledarna.
– kommer du fram vinner du 2000kr
Tävlingen pågår vardagar 23-27 nov 2026
Vinstspecifikation
2 000 SEK, betalas ut via swish inom 3 dagar
Vinstskatt betalas av vinnaren
Lycka till önskar,
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