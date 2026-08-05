Vi vet att det kan dyka upp oväntade utmaningar som skaver och stör.

Har du fått en helvetesräkning du behöver få betald? Fattas ni en spelare i korplaget? Har du tappat busskortet? Behövs hjälp med barnens skolarbete? Behöver du hjälp att ringa och be någon om en dejt?

Hur kan RIX Morronzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått!

Vi kan inte lova att vi löser allt … men vi kommer göra allt vi kan!



TÄVLA!

Skicka ett DM och berätta vad du behöver hjälp med, ange kontaktuppgifter:

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Och du, fortsätt lyssna på RIX FM. Från 17 augusti drar vi igång RIX MorronZoo hjälper till.

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här kan du läsa tävlingsvillkoren.