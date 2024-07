Lyssna på RIX FM, dröm stort och kanske det blir just DU som vinner 100 000 kr tillsammans med Lotto.

Vad skulle du göra med 100 000 kr? Föreställ dig att resa världen runt med familjen, upptäcka nya platser och skapa minnen för livet. Eller kanske drömmer du om att bygga ett växthus och odla dina egna grönsaker året runt?





Så här vinner du

Lyssna efter RIX FM´s drömchans-ljud och bli samtal 12, 5-23 augusti 2024.

Lyckas du vinner du 1000 kr och en chans att ta hem storvinsten på 100 000 kr som ger dig chans att förverkliga din dröm.

Åldersgräns för att medverka i tävlingen är 18 år.

Vinstskatt betalas av vinnaren.

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här kan du läsa tävlingsvillkoren.

Lycka till önskar,

Vad är Lotto?

Lotto är ett nummerspel där du ska pricka in sju nummer av 35. Varje onsdag och lördag görs två dragningar, Lotto 1 och Lotto 2. Du kan välja om du vill delta i bara Lotto 1 eller båda dragningarna.

Är du ensam om att få in alla sju dragna nummer på Lotto 1 eller 2 är du garanterad minst en miljon kronor i vinst. Men om ingen prickar in 7 rätt växer jackpot på Lotto 1 till nästa dragning och du kan vinna ännu fler miljoner.



Spelstopp och dragningar

Spelstopp sker onsdagar klockan 17:15 och lördagar klockan 18:15. Dragningen visas på vår webb onsdagar från klockan 18:25 och lördagar från klockan 19:55*. Direkt efter dragningen hittar du resultatet på Lottos resultatsida och i Mina spel.

* Tiderna kan variera något beroende på tekniska faktorer.



Drömvinsten

Spelar du Lotto för minst 3 kr och Joker för minst 10 kronor kan du vinna Drömvinsten. Du behöver pricka in 7 rätt på Lotto och 2 rätt på Joker för att spela hem Drömvinsten som alltid är minst 75 miljoner kronor.



Andra Chansen

Andra Chansen ger dig en andra chans att bli miljonär på dina spelade Lottorader. Oavsett om du vunnit eller inte samlar du chanser till Andra Chansen-dragningen som sker två gånger om året. Nästa dragning den 27 april ger dig chans på 30 miljonvinster.



Det enda du behöver göra för att samla chanser är att spela Lotto med Joker. Hur många chanser du samlat kan du se under Extra chanser i Mina spel.



Håll livet drömmande med Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Stödlinjen.se