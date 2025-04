Sommaren närmar sig!

RIX FM och Ellos ger dig chansen att vinna en helt ny sommargarderob värde upp till 10 000 kr! I ”Vinn det du minns” rabblar RIX MorronZoo upp 10 st vår- och sommarrelaterade produkter och det gäller för dig som lyssnar att minnas och återge så många produkter som möjligt. Varje rätt svar är värt 1000 kr!

TÄVLA

– Lyssna på RIX MorronZoo, vardagar kl 07:00

– RIX MorronZoo listar 10 saker med anknytning till vår & sommar

– Ring in till studion 90 212 och lista angivna saker

– Varje rätt svar är värt 1 000 kr

Tävlingen pågår 22-25 april

Vinstspecifikation – Vinstskatt betalas av vinnaren

För varje rätt svar vinner du 1000 kr (maxvinst: 10 000 kr). Pengarna swishas till vinnaren. Om du ej har swish, betalas vinsten ut som lön inom 2 månader.

Somrigt erbjudande från Ellos med koden: RIXFM

20% rabatt på hela ordern* + 10% rabatt på redan nedsatta varor**

Giltig mellan 7/4 – 4/5 2025 .

Lycka till!

Sommaren är snart här – fira den tillsammans med Ellos!

Gör dig redo för soliga dagar på ellos.se – din modestation för allt som hör sommaren till.

Här hittar du allt från klänningar, byxor, toppar och kjolar till sköna underkläder, baddräkter och bikinis för lata dagar på stranden, sandaler för sommarens äventyr – och solglasögon som sätter

pricken över i:et.



Men Ellos är mer än bara mode. Det är en känsla. Av skönhet, glädje och inspiration – med plagg som passar dig, oavsett om du är på stranden, i joggingspåret, i stan eller på sommarfesten.



✨ Allt för din sommar finns på ellos.se.

