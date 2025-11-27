Vinstspecifikation

Karibien MSC World America

Vinsten är en Karibienkryssning för två personer. I priset ingår flyg, 2 nätter på Marseilles hotell i Miami (inga måltider), 7-nätters kryssning i hytt med balkong. Under kryssningen ingår helpension, dryckespaketet Premium Extra, dricks till hytt och serveringspersonal samt intetnetpaketet Browse & Stream Avresa mellan perioden Mars-December 2026. Dock inte en kryssning som omfattar högtidsdagar/helger som t ex Påsk, Jul, Nyår m.m

Medelhavet Legend of the seas

En kryssning för 2 personer i Medelhavet under sommaren 2026 med världens största kryssningsfartyg som kommer till medelhavet – Legend of the seas I priset ingår flyg och kryssning inklusive helpension och dricks till hytt och serveringspersonal Dock inte en kryssning som omfattar högtidsdagar/helger som t ex Påsk, Jul, Nyår m.m

Medelhavet Costa Cruises

Vinsten är en kryssning för två personer i Medelhavet med Costa Cruises. I priset ingår flyg och 7-nätters kryssning i insideshytt. Under kryssningen ingår helpension samt dricks till hytt och serveringspersonal. Dock inte en kryssning som omfattar högtidsdagar/helger som t ex, Jul, Nyår m.m

Fjordar x 2 st Havila Kystruten Flyg och en 6 dagars kryssning i hytt med fönster med Havila Kystruten för två personer, från Kirkenes till Bergen avresa i April. Under kryssningen ingår helpension enligt deras prisbelönta matkoncept Dock inte en kryssning som omfattar högtidsdagar/helger som t ex Påsk m.m

