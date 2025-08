Robbie Williams är ute på en efterlängtad Europaturné sommaren 2025!

Den 7 augusti har turen äntligen kommit till Sverige när Robbie Williams återvänder för att inta Stockholm Stadion! Special guests är Lottery Winners.

“This tour is going to be my boldest yet – I can’t wait to see you.. There will be songs from the movie ‘Better Man’, and some new music too…” – Robbie Williams

