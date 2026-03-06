I år fyller FELIWAY 30 år och det vill vi fira!

Tillsammans med Lugna Favoriter letar vi efter Sveriges mest festliga, roliga, charmiga och kalassöta katter. En kisse som förtjänar att stå i rampljuset! Var med och rösta för chansen att vinna ett trygghetskit från FELIWAY.

Rösta på din favoritkatt

Omröstning är öppen 20-26 mars 2026

– Rösta på din favoritkatt här nedan



Final fredag 27 mars 2026

– Veckans festligaste bidrag vinner jubileumsvinsten: 10 000 kr

– En av de som röstat vinner ett trygghetskit från FELIWAY.



Det här kan du vinna

– Delvinst: Ett kit fyllt med trygghet till din katt från FELIWAY värde 1 009 kr. Innehåll: Feliway

Optimum Doftavgivare, rogivande Happy snacks by Feliway, Feliway Classic Spray 60 ml,

Feliway filt till Transportbur och en nyckelring.

– Finalvinst: Jubileumsvinst: 10 000 kr. Vinstskatt betalas av vinnaren



Lycka till önskar

Därför firar vi med FELIWAY

I 30 år har FELIWAY hjälpt katter och deras ägare till en tryggare vardag.

Med hjälp av syntetiska feromoner som efterliknar kattens egna trygghetsdoft bidrar FELIWAY till att minska oro och förebygga vanliga stressrelaterade beteenden som:

– Gömmande

– Klösande

– Orenlighet

– Konflikter mellan katter

Produkterna är vetenskapligt dokumenterade, enkla att använda och finns som doftavgivare, spray och rogivande snack. FELIWAY finns att köpa i djuraffärer, på apotek och hos veterinär.

There is no way like FELIWAY – 30 år med tryggare katter.