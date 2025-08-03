Nu ger vi dig möjligheten att se världsartisten Ed Sheeran, som kommer till Strawberry Arena för 2 spelningar i Sverige — den 22 augusti och 23 augusti.

Ed kommer att erbjuda en rad favoriter från hans decennielånga matematiska albumera, inklusive det senaste släppet ‘-‘ (Subtract). Ed Sheeran har sålt nästan 200 miljoner skivor världen över. Efter att ha erövrat Nordamerika med sin rekordbrytande Mathematics Tour, tog Sheeran sin turné till Sydostasien, Förenade Arabemiraten, Indien och senast tillbaka till Europa, samtidigt som han fortsätter att slå rekord och skapa historia.

Lyssna på Martin Rapp varje eftermiddag för din chans att vinna 2 st biljetter. Tävling 11 aug – 15 aug 2025