Nu ska vi på Lugna Favoriter utse Sveriges Lugnaste arbetsplats!
Har du en lugn och skön arbetsplats?
Ingen som är högljudd eller stökar.
Inga maskiner som låter.
Bara – lugnt och skönt!
Var med och utse din arbetsplats till Sveriges lugnaste och du kan vinna en härlig spaupplevelse på Yasuragi i Stockholm som inkluderar en övernattning, middag och frukost för två.
Anmäl dig här och lyssna lite extra på Lugna Favoriter klockan 8 och 16!
Bifoga gärna en bild som vi kan använda i sociala medier😊
Lycka till!
Anmälan: 29 september- 9 oktober
Tävlingsperiod: 6 – 10 oktober.
Åldersgräns: 18 år
Vinst: Presentkort på Yasuragi till ett värde av 5,500:-
Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.