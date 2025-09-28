Nu ska vi på Lugna Favoriter utse Sveriges Lugnaste arbetsplats!

Har du en lugn och skön arbetsplats?

Ingen som är högljudd eller stökar.

Inga maskiner som låter.

Bara – lugnt och skönt!

Var med och utse din arbetsplats till Sveriges lugnaste och du kan vinna en härlig spaupplevelse på Yasuragi i Stockholm som inkluderar en övernattning, middag och frukost för två.



Anmäl dig här och lyssna lite extra på Lugna Favoriter klockan 8 och 16!

Bifoga gärna en bild som vi kan använda i sociala medier😊

Lycka till!

Anmälan: 29 september- 9 oktober

Tävlingsperiod: 6 – 10 oktober.

Åldersgräns: 18 år

Vinst: Presentkort på Yasuragi till ett värde av 5,500:-

Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.