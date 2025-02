1 ( 3) DAVID GUETTA + ALPHAVILLE + AVA MAX – FOREVER YOUNG

2 ( 2) COLDPLAY – WE PRAY

3 ( 1) BENJAMIN INGROSSO – BACK TO YOU

4 ( 5) GRACIE ABRAMS – THAT´S SO TRUE

5 ( 4) MISS LI – PÅ MÅNDAG

6 ( 6) KYGO + SANDRO CAVAZZA – HOLD ON ME

Bubblare

TRIBBS + KLARA HAMMARSTRÖM – CAN´T GET ENOUGH

(DR FEELGOOD)

JOHN LUNDVIK – VOICE OF THE SILENT

CYRIL – STUMBLIN´IN