1 ( 1) KLARA HAMMARSTRÖM – ON AND ON AND ON

2 ( 3) ED SHEERAN – AZIZAM

3 ( 2) MEDINA – GENOM ELD & VATTEN

4 ( 5) KAJ – BARA BADA BASTU

5 ( 4) VICTOR LEKSELL – SKRIKER MITT NAMN

6 ( 6) ERIK SEGERSTEDT – SHOW ME WHAT LOVE IS

Bubblare

DAMIANO DAVID – BORN WITH A BROKEN HEART

HANNA FERM – ETT MINNE I TAGET

VILHELM BUCHAUS – I´M YOURS