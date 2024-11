1 ( 1) MIRIAM BRYANT – REGNBLÖTA SKOR

2 ( 3) TAYLOR SWIFT – I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART

3 ( 2) SHABOOZEY – A BAR SONG (TISPY)

4 ( 5) BENJAMIN INGROSSO – BACK TO YOU

5 ( 4) MOLLY SANDÉN + VICTOR LEKSELL – LOST AND FOUND

6 ( 6) SABRINA CARPENTER – TASTE

Bubblare

THE WEEKND – DANCING IN THE FLAMES

PEG PARNEVIK – HUS UTAN SPEGLAR

MARK AMBOR – BELONG TOGETHER