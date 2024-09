1 ( 1) MIRIAM BRYANT – REGNBLÖTA SKOR

2 ( 3) BENJAMIN INGROSSO – LOOK WHO´S LAUGHING NOW

3 ( 2) SHABOOYEZ – A BAR SONG (TISPY)

4 ( 4) MOLLY SANDÉN – SLUTET AV SOMMAREN

5 ( 6) MARK AMBOR – BELONG TOGETHER

6 ( 5) SABRINA CARPENTER – ESPRESSO

Bubblare

NAUSE + HOGLAND + VERONICA MAGGIO – HUNGRY HEARTS x TILLFÄLLIGHETER

MAPEI – SALUT

COLDPLAY – FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE