Westlife kommer till Stockholm i höst! Konserten är redan utsåld – men vi har biljetter!! Så nu kan du få uppleva något alldeles extra – Lugna Favoriter bjuder dig och en vän på en efterlängtad och oförglömlig Westlife-kväll…

Varje förmiddag i 10-timmen kommer vi spela en klassisk Westlife-låt. När du hör Westlife ringer du oss på 90 214. Blir du samtal nummer 14 är biljetterna dina!

Tävlingsdatum är 14 till 18 september. Konsertdatum: 20 november 2026.

Mer om Westlife

Under de senaste 25 åren har Westlife blivit en av tidernas mest framgångsrika popgrupper. Deras musik har streamats över 3 miljarder gånger världen över; de har haft 36 albumettor globalt, 14 brittiska singelettor (endast slagna av Elvis Presley och The Beatles), sålt över 55 miljoner skivor, passerat 1 miljard YouTube-visningar och sålt mer än 6 miljoner konsertbiljetter världen över. Deras The Wild Dreams Tour sålde över 1,2 miljoner biljetter. Sedan återföreningen 2019 har bandet genomfört över 200 konserter i 30 länder, och de förblir Storbritanniens och Irlands mest säljande albumgrupp under 2000-talet.