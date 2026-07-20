Från den 1 augusti byter vi plats på FM-bandet i Stockholm och du lyssnar på oss via frekvensen 107,9 FM (samt 98,9 FM) istället för 107,5 FM. Som vanligt kan du också lyssna på Lugna Favoriter via DAB+, i appen eller på lugnafavoriter.se!
20 juli, 2026
Från den 1 augusti byter vi plats på FM-bandet i Stockholm och du lyssnar på oss via frekvensen 107,9 FM (samt 98,9 FM) istället för 107,5 FM. Som vanligt kan du också lyssna på Lugna Favoriter via DAB+, i appen eller på lugnafavoriter.se!
Lugna Favoriter i Uppsala har flyttat! Men vi försvinner inte – vi flyttar bara in i framtiden. Lyssna i bilen via DAB+, på webben eller i appen!
Med “Mest musik på morgonen” på Lugna Favoriter får du den perfekta starten på dagen. Mindre prat och mer av de mjuka hitsen du älskar.
Kan du dagens fråga? Elin ställer en fråga varje vardagsmorgon 10 över 7!
Vill du skicka en hälsning till någon du verkligen gillar och tycker om? Varje kväll kan du skicka dina kärlekshälsningar ut i radion!
Behöver du hjälp med lyssning via din FM-radio?
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