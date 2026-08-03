Nu bjuder Lugna Favoriter på en härlig musikalkväll för dig och en vän till den ikoniska Broadwaysuccén ”Chicago” med bl a Peter Jöback.

Lyssna extra noga på Lugna Favoriter i 8-timmen och 16-timmen – när du hör tävlingsljudet/ att det sjungs ”All that jazz” ringer du oss direkt på 90 214, från måndagen den 10 augusti!



Tävlingsperiod: 10 – 14 augusti

Vinst: Två st biljetter till publikrepet av Chicago – the Musical på Oscarsteatern den 4 september kl 19.30!

Om showen

Den världsberömda musikalen Chicago intar Oscarsteatern i höst i en storslagen, påkostad, svensk uppsättning. I regi av Edward af Sillén och med världsstjärnan Peter Jöback och systrarna Hanna och Ellen Lindblad i huvudrollerna bjuds publiken på en glittrande musikalupplevelse fylld av jazz, 1920-talsglamour och spektakulära shownummer. Chicago är en prisbelönt Broadway-klassiker där mord, berömmelse och showbusiness möts i en sylvass och underhållande satir. Resultatet är en fartfylld, musikalisk och satirisk berättelse om girighet, makt och jakten på berömmelse – and all that jazz! En glittrande stormusikal du inte vill missa. Premiär 10 september på Oscarsteatern i Stockholm!