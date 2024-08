Lugna Favoriter bjuder dig och en vän på Musikalen – Änglagård

Nypremiär på Oscarsteatern den 6 september.

En hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, tårar, kärlek, dans och sång!

Se den hyllade musikalen före alla andra på genrepet den 5 september.

Så här gör du för att tävla:

Anmäl dig nedan Lyssna på Lugna Favoriter 19-23 augusti utses vinnare i radion.

Boka din biljett;

https://showtic.se/forestallningar/anglagard

Musiken från musikalen Änglagård – ute nu!

https://showtic.se/anglagard-musiken

Det är över 30 år sedan Colin Nutleys film Änglagård med Helena Bergström, Rikard Wolff, Sven Wollter, Viveka Seldahl m.fl. tog sig in i våra hjärtan. När filmen hade biopremiär 1992, sågs den av 1,4 miljoner människor och på Guldbaggegalan tog den hem flest priser och vann bland annat i kategorierna Bästa film samt Bästa regi. Filmen var även Sveriges bidrag till Oscarsgalan i kategorin Bästa utländska film och är idag en självklar del av svensk filmhistoria. Nu har du möjligheten att återuppleva filmklassikern som musikal på Oscarsteaterns scen.

Precis som i filmen börjar musikalens uppslukande historia med ett dödsbesked som blir startskottet på Fanny Zanders jakt på sina rötter. Tillsammans med sin trogna, extravaganta följeslagare Zac lämnar de nattklubbslivet i Berlin för att ta sig hem till den lilla byn Yxared, belägen djupt inne i de västgötska skogarna. Deras storslagna entré i det lilla samhället blir en kulturkrock som rör upp känslor hos byborna men även bygger skapar nya, livslånga, band.

I Änglagård ser du bl a Tommy Körberg och Sanna Nielsen.

Sanna gestaltar byns matriark, Rut Flogfält, som har precis allt att förlora på att Fanny dyker upp i Yxared – i motsats till Tommy Körbergs karaktär Gottfrid Pettersson vars stillsamma ungkarlstillvaro med brodern Ivar (Gustav Levin) blommar upp när det färgstarka paret dyker in i deras liv. Som Fanny Zander ser vi Tuva B Larsen, som gjorde sitt bejublade genombrott i Sverige som den kvinnliga huvudrollen i succémusikalen Så som i himmelen. Zac, Fannys färgstarka följeslagare, spelas av Lindy Larsson som tidigt i karriären medverkade i filmen Änglagård – tredje gången gillt från 2010 och har sen dess setts på Sveriges stora opera- och teaterscener samt utomlands där han de senaste åren varit anställd vid Maxim Gorki Theater i Berlin. Vi ser också erfarna musikalartister och folkkära skådespelare såsom Fredrik Lycke, Sofia Pekkari, Per Svensson, en stor ensemble och en tolv-mannaorkester under ledning av Johan Siberg.