Från Spice Girls och Britney Spears till Alanis Morissette – en explosion av nostalgi och energi!

Fira 90-talets största kvinnliga popikoner med Lina Hedlund, Wiktoria, Jessica Folcker och Linda Pritchard.

Se Spice Up Your Life en kväll fylld av girl power – upplev magin live på scen!

Spice up your life

Spänn fast er för en resa tillbaka i tiden när popmusiken var på topp och girl power regerade scenen.

Vi tar er med på en nostalgisk resa fylld med färgglada kläder, glittriga klänningar och ohämmad energi.

Från de tidiga 90-tals hitsen som definierade ett decennium till de sena pärlorna som tog oss in i det nya millenniet kommer vi att utforska och hylla det bästa från den här tidsperioden. Ingenting definierade 90-talet som Spice Girls – de fem unika individerna som erövrade världen med sina hitlåtar, sin attityd och sitt budskap om girl power. Vi tar er med på en musikalisk resa genom deras största hits, från “Wannabe” till “Spice Up Your Life”.



Men vi stannar inte där! Vi utforskar även andra fantastiska kvinnliga artister från 90-talet som präglade eran med sin unika stil och sound. Från ikoniska låtar av artister som Britney Spears, TLC, Destiny’s Child och Janet Jackson till de mest minnesvärda danshitsen och balladerna som fångade våra hjärtan.

Så släpp loss er inre diva, dansa som ingen ser på och låt oss tillsammans hylla den magiska eran som var 90-talet och dess fantastiska kvinnliga artister. För när det gäller att krydda upp livet – finns det inget som slår 90-talet!



LINE UP!

Lina Hedlund Lina behöver ingen närmare presentation. Som en av medlemmarna internationella glam sensationen Alcazar, som programledare för bl.a. melodifestivalen och Copycat Singers, sex del taganden totalt i Melodifestivalen och en karriär som sträcker sig över tre decennier så är hon vår egen ”Glam-spice”

Wiktoria Slog ner som en bomb för det svenska folket med sin första medverkan i melodifestivalen 2016 och har sedan dess hunnit medverka ytterligare tre gånger samt uppfyllt sin dröm att porträttera en riktig Disney prinsessa. Innan dess hade hon redan hunnit med ett par år som internationell popstjärna och har trotts sina unga år blivit en etablerad och älskad artist.

Välkommen säger vi till vår ”Pop-Spice!”

Linda Pritchard Med en röst som jämförts med storheter som Celine Dion, Mariah Carey och Whitney Houston har vi sett Linda i produktioner som Diggiloo, Så skall det låta, Sommar krysset, och inte minst två gånger som solist i Melodifestivalen. Med den rösten kan hon bara var vår fantastiska ”Diva-Spice!”

Jessica Folcker The O.G! Tjejen som förförde sin publik såväl som hitlistorna bl.a. med sina supersinglar ”Tell me what you like” och How will I know who you are. Rösten ledde henne också till samarbeten med storheter som Ace of Base, Dr Alban, E-type och Boomfunk MC. Med den meritlistan kan hon bara vara vår ”Original-Spice!