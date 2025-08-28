Nu har du chansen att åka på en tur till Åland med Eckerö Linjen! Vinn en dagsutflykt med M/S Eckerö inklusive viltbuffé och liveunderhållning!

Var med och svara på 10 över 7 frågan. Ta hjälp av vänner och kollegor för att hitta svaret på dagens kluriga fråga. Lämna ditt svar på Lugna Favoriters Facebook, Instagram.

Tävla

– Varje vardagsmorgon kl 7:10 söker Elin Steen svar på dagens fråga

– Lämna ditt svar på Lugna Favoriters Facebook, Instagram

– Varje morgon ringer Elin Steen upp en lycklig vinnare

Tävlingen pågår 15-19 sept 2025.

Vinstspecifikation

Dagskryssning för två personer med buss och båt tur och retur inkl. stor viltbuffé ombord. Eckerö Linjens anslutningsbussar avgår från ett flertal orter. Värde på vinsten: 1290 kr.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

Eckerö Linjens viltbuffe serveras mellan 3 oktober och 13 november 2025

Gör en dagsutflykt med trivsamma M/S Eckerö, drygt fyra trevliga timmar tur och retur över Ålands hav! För dig som är ute efter en smakupplevelse utöver det vanliga, erbjuder Eckerö Linjen en mångsidig och smakrik viltbuffé. Hösten är en magisk årstid då naturen bjuder på en rikedom av smaker som bara väntar på att upptäckas. Välj mellan läckerheter från skog och hav – en höjdpunkt för alla matälskare att se fram emot.

Eckerö Linjens anslutningsbussar hämtar dig från en mängd orter. Koppla av med trevlig underhållning, vackra vyer över havet, shopping och riktigt god mat i någon av restaurangerna ombord. Eckerö Linjen sätter stort fokus på måltidsupplevelsen och strävar alltid efter att servera Östersjöns bästa mat. I baren underhåller kryssningsvärdar och gästartister alla dagar. Eckerö Linjen har fått Grand Travel Awards utnämning Sveriges bästa rederi 2024 och 2025.