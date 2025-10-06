Tillsammans med Lotto väcker vi minnen, skratt och spänning varje vardagsmorgon i RIX MorronZoo.

I VINN OM DU MINNS spelar vi upp olika ljudklipp från ett specifikt årtal – men ett av ljuden hör inte dit. Din utmaning: lista ut vilket som är fel!

Tävla

– Lyssna på RIX MorronZoo varje vardagsmorgon

– Ring in till studion på telefonnummer 90212

– Ljuden spelas upp – du gissar vilket som inte stämmer

– Svarar du rätt vinner du 10 000 kr från Lotto

Tävlingen pågår vardagar 20-31 oktober 2025

Vinstspecifikation

10 000 SEK, betalas ut via Swish inom 3 dagar. Vinstskatt betalas av vinnaren.

presenteras av Lotto,

Vad är Lotto?

Lotto är ett nummerspel där du ska pricka in sju nummer av 35. Varje onsdag och lördag görs två dragningar, Lotto 1 och Lotto 2. Du kan välja om du vill delta i bara Lotto 1 eller båda dragningarna.

Är du ensam om att få in alla sju dragna nummer på Lotto 1 eller 2 är du garanterad minst en miljon kronor i vinst. Men om ingen prickar in 7 rätt växer jackpot på Lotto 1 till nästa dragning och du kan vinna ännu fler miljoner.

Lotto i ny skepnad from september

From dragningen den 3 september införs en rad förbättringar när du spelar Lotto med Joker:

Större chans att vinna Drömvinsten

Extra miljondragning varje lördag via Andra Chansen

Enklare att vinna på Joker

Fler vinstchanser med nya vinstgrupper

Förbättringar som innebär att det kommer bli ännu fler miljonärer!

Spelstopp och dragningar

Spelstopp sker kl. 18.00 både onsdagar och lördagar och dragningen visas därefter från kl. 19.30* på svenskaspel.se. Direkt efter dragningen hittar du resultatet på Lottos resultatsida och i Mina spel.

* Tiden kan variera något beroende på tekniska faktorer.



Drömvinsten

Spelar du Lotto för minst 4 kr och Joker för minst 10 kronor kan du vinna Drömvinsten. Du behöver pricka in 7 rätt på Lotto och 2 rätt på Joker för att spela hem Drömvinsten som är 25 miljoner kronor.

Mer om Drömvinsten



Andra Chansen

Andra Chansen ger dig en andra chans att bli miljonär på dina spelade Lottorader. Oavsett om du vunnit eller inte samlar du chanser till Andra Chansen dragningen som sker varje lördag.

Det enda du behöver göra för att samla chanser är att spela Lotto med Joker. Hur många chanser du samlat under aktuell vecka kan du se under Extra chanser i Mina spel.

Mer om Andra Chansen

Håll livet drömmande med Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Stödlinjen.se