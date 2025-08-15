Se en musikalresa fylld med Roxettes största hits. Upplev feelgood-musikalen Joyride The Musical!

Per Gessle och Marie Fredriksson erövrade verkligen popvärlden med sin musik. Över 100 miljoner sålda skivor och inte mindre än fyra singelettor på Billboardlistan i USA talar sitt tydliga språk. Givetvis är hits som It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, Joyride och The Look med i föreställningen.

Med musik från Roxettes låtskatt får vi följa med på en oförglömlig bergochdalbana full av glädje, humor, storslagna nummer, härliga upptempolåtar och smäktande powerballader. C'mon join the joyride!

Joyride The Musical har premiär den 11 september på China Teatern.

Tävla

– Berätta varför du ska vinna 2 st biljetter!

– Tävlingen pågår från 15 augusti – 29 augusti, där vinnare utses varje vardag 25 augusti – 29 augusti.

– Biljetterna är till genrepet av Joyride The Musical på China Teatern den 10 september 2025.

När Roxette’s låtskatt skulle bli musikal var Per Gessle noga med att historien skulle andas ”feelgood” och att publiken ska gå från föreställningen med ett leende på läpparna. Och så blev det. Manuset bygger på den engelska succéförfattaren Jane Fallon’s roman Got You Back som är en komedi med tillräckligt mycket skratt, tårar och starka känslor för att matcha Roxette’s musik.

Föreställningen handlar om en veterinär som pendlar och jobbar på två ställen, London och brittiska landsorten. I London är han sambo med stylisten Stephanie och har en dotter han älskar. På landsorten har han en älskarinna, Katie, som tror att han är singel. När kvinnorna avslöjar hans dubbelspel, bestämmer de sig för att hämnas och lära honom en läxa.

