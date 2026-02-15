Nu har du möjlighet att få ta med en vän på en oförglömlig konsertkväll med Eros Ramazotti!

Vi fixar konsertbiljetter och hotellövernattning i Göteborg.

Vinst:

Du vinner hotellövernattning och 2 biljetter till Eros Ramazotti i Scandinavium i Göteborg den 8 mars.

Tävlingen pågår från 16 februari – 27 februari.

Eros Ramazzotti – den italienska legendaren kommer till Göteborg för första gången på över 25 år!

En musikalisk världsstjärna. En ikon med över 70 miljoner sålda album. En röst som berör generation efter generation. Nu återvänder han till Sverige och gör ett efterlängtat stopp i Göteborg för en storslagen konsert på Scandinavium den 8 mars 2026. Det blir den enda Sverigekonserten!

Från starten 1985 med sin första internationella hit ”Una Storia Importante” har han utvecklat sin stil till känslosam och mäktig mjukrock. Nu firar han över 40 år som artist med en stor turné, och vi får vara med!

Med sin unika blandning av romantisk italiensk pop, rockinfluenser och tidlösa melodier har Ramazzotti byggt en karriär som sträcker sig över fyra decennier. Han har samarbetat med världsstjärnor som Tina Turner, Cher, Ricky Martin och Anastacia, och hans låtar har blivit soundtracket till otaliga kärlekshistorier världen över.

Låtar som ”Cose della vita”, ”Più bella cosa”, ”Musica è” och ”Un’emozione per sempre” har blivit älskade klassiker världen över och när han framför dem live skapas en stämning som är både intim och elektrisk.

På Scandinavium förvandlas denna kväll till en arena av känslor, nostalgi och eufori där publiken sjunger med i varje refräng. Det blir en konsertkväll för både hängivna fans och nya lyssnare, och för alla som vill uppleva musik med hjärta, själ och passion.